Nach Corona-Pause im Herbst 2020 - „La Cour“ kehrt nach Köthen zurück

Köthen/MZ/her - Für das Varietéspektakel „La cour“ in Köthen ist am Mittwoch der Vorverkauf gestartet. Unter dem Titel „Energie - die Kraft, die bewegt“ wird im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen an sieben Abenden vom 10. bis 19. September wieder internationale Artistik der Extraklasse geboten. Zum „Schlosstraum“ in Köthen am Samstagabend hatte Stephan Masur dem Publikum bereits angekündigt, dass es nach der coronabedingten Pause im Herbst 2020 in diesem Jahr wieder „La cour“ geben wird.

Der Kölner ist der kreative Kopf des Varietéspektakels, das 2012 zum ersten Mal in Köthen veranstaltet wurde und viele Anhänger hat. Es geht im neuen Programm um die Kraft, die Dinge und Gedanken in Bewegung bringt: Energie. Angekündigt sind aufregende Akrobatik, schwindelerregende Luftakrobatik, ein fulminantes Light-Painting, Leucht-Jonglage und poetische Seifenblasen, die sogar brennen werden. Neben Stephan Masur dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf das Duo Darkness, Jongleur Till Pöhlmann und Charles-Éric Bouchard am Vertikalseil freuen.

Karten zum Preis von 22 Euro pro Person gibt es in der Köthen-Information im Schloss (geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr) oder auch im Netz auf der Seite bachstadt-koethen.de.