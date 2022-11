Süßwarengeschäft soll Zukunft haben Nach 28 Jahren - Karin Wenger sucht für ihr „Kreso“-Lädchen einen Nachfolger

Karin Wenger hat vor über 28 Jahren in Köthen ihr Süßwarengeschäft eröffnet, das sie auch in Zukunft gern in guten Händen wüsste. Zuletzt ist ein Interessent abgesprungen. Jetzt gibt es einen Plan B.