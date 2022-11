Mülleimer und Konifere vor Haus in Köthen brennen - Bewohner im Schlaf überrascht

Wahrscheinlich war heiße Asche die Ursache für den Brand in einer Köthener Reihenhaussiedlung am Sonntagmorgen. Die Bewohner haben Glück im Unglück.

In der Rathenaustraße stand eine Konifere in Flammen.

Köthen/MZ - Die Bewohner eines Reihenhauses in der Köthener Rathenaustraße hatten am Sonntagmorgen Glück im Unglück. Ein Anwohner hatte bemerkt, dass in einem der dortigen Vorgärten eine große Konifere lichterloh in Flammen stand und alarmierte die Feuerwehr. Die Hausbewohner selbst bemerkten von dem Feuer nichts. Sie schliefen noch.