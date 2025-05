Die Klappen der von FWS betriebenen Altkleidercontainer am Kaufland-Markt in Köthen sind geteilt, was als Schutz gegen den Einstieg dienen soll. Auch hier liegt jedoch Unrat davor. Die Klappen der bunten Container unten im Bild seien leicht zu umgehen und begünstigten Diebstähle, so die FWS.

Foto: Ute Nicklisch