„LGBTIQ+“-Community Motto und Route für den CSD in Köthen stehen - Fest auf Marktplatz mit Programm geplant

Der Christopher Street Day in Köthen nimmt Gestalt an. Die Teilnehmer werden am 15. Juni durch die Stadt ziehen. Ein Straßenfest mit Programm und Ständen schließt sich an. Wer mitwirken möchte, kann sich melden.