In Micheln im Südlichen Anhalt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall mit einem 18-jährigen Motorradfahrer gekommen, der bei seiner Fahrt Fußgänger gefährdete und anschließend auf mehrere Anwohner losging.

In Micheln im Südlichen Anhalt ist es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall mit einem 18-jährigen Motorradfahrer gekommen, der bei seiner Fahrt Fußgänger gefährdete und anschließend auf mehrere Anwohner losging.

Micheln/MZ. - In Micheln im Südlichen Anhalt ist es am späten Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall mit einem jugendlichen Motorradfahrer gekommen, der bei seiner Fahrt Fußgänger gefährdete und anschließend auf mehrere Anwohner losging. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag mitgeteilt.

Nach ihren Angaben hatte der 18-Jährige gegen 18 Uhr mit einem Motorrad die Straße „Südufer“ in Richtung Akener Straße befahren. Mehrere Zeugen, die dort zu Fuß unterwegs waren, gaben an, dass der Jugendliche mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und sie zur Seite springen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge zeigte der 18-Jährige eine beleidigende Geste in Richtung eines 52 Jahre alten Mannes, der vor einem Wohngrundstück in der dortigen Straße gestanden hatte.

Der Mann ließ sich das nicht gefallen und warf einen Schuh in Richtung des 18-Jährigen, der dabei am Helm getroffen wurde.

Erhöhte Geschwindigkeit mit Motorrad, Schuh-Angriff und Bedrohung

Der Motorradfahrer wendete seine Maschine, hielt auf Höhe des 52-Jährigen an und bedrohte den Mann und einen 47-Jährigen, der direkt daneben stand. Ein 39 Jahre alter Mann ging dazwischen und brachte den 18-Jährigen zu Boden. Der gab auch dort keine Ruhe: Er ging erneut auf den 47-Jährigen los und versuchte ihn mit einem Kopfstoß zu verletzen. Dies konnte verhindert werden. Der 18-Jährige wurde erneut zu Fall gebracht. Am Boden liegend, wurde er bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Beamten leiteten eine Unterbringung des jungen Mannes in eine medizinische Einrichtung ein. Bei der Überprüfung seiner Personalien und des Motorrades stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und gefälschte Kennzeichen am Zweirad angebracht waren. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.