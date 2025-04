Der Köthener Malzirkel ist zu Gast in Quellendorf und schaut hinter riesige Hoftore. Fotos und Skizzen wurden reichlich gemacht. Die nächste Ausstellung gedeiht.

Motivjäger gesichtet: Warum der Köthener Malzirkel in Quellendorf auf Entdeckungstour war

Entdeckungsreise durch Quellendorf: Der Malzirkel macht an der Kirche Station, die einige im Bild festhalten möchten.

Quellendorf/MZ. - Um die Spannung hochzuhalten und die Motivation zu steigern, lockt Bärbel Prütting gleich zu Beginn mit dem krönenden Abschluss des Vormittags: „Den Sekt gibt’s am Ende bei mir.“ Doch bis dahin müssen die künstlerisch ambitionierten Gäste erstmal ein bisschen laufen, um die Gegend zu erkunden: Der Malzirkel FK am Theater Köthen, wie er sich offiziell nennt, ist zu Besuch in Quellendorf. Und Bärbel Prütting, die hier zu Hause ist und Mitglied im Verein, freut sich sehr über das Interesse – und dass sich einige Dorfbewohner bereit erklärt haben, ihre Hoftore zu öffnen.