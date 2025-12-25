Das Heimatmuseum in Aken feiert im Januar 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass widmet Marlies Flemming der Einrichtung ihren neusten Jahreskalender. Warum das nun ihr letzter ist.

Motive aus der Elbstadt: Warum Marlies Flemming ihren letzten Kalender dem Museum in Aken widmet

Marlies Flemming malt am liebsten mit Aquarellfarben. Auch ihr letzter Kalender beinhaltet Bilder mit Motiven aus Aken, die sie selbst gefertigt hat.

Aken/MZ. - Mal ging es um Türme, mal um Haustüren, mal mehr um das Thema Schifffahrt. Marlies Flemming fertigt seit 2005 Jahreskalender an, mit Bildern, die sie selbst gefertigt hat. Unter 22 Kalendern sind 16 dabei, die speziell Motive aus Aken zeigen – ihrer Heimatstadt. Doch der Kalender für 2026 wird ihr letzter sein.