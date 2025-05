Zehmigkau/MZ. - Am 17. und 18. Mai wird es ernst für Malin Schoch. Dann tritt die junge Dressurreiterin in Warendorf in Nordrhein-Westfalen zum „Preis der Besten“ an. Der Name der Veranstaltung ist Programm. Hier messen sich die besten Nachwuchsreiter und -reiterinnen Deutschlands in verschiedenen Disziplinen. Die Bundestrainer verschaffen sich dabei einen Überblick, welches junge Talent welche Leistung zeigt.

