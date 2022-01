Mit dem Telefon buchen und bezahlen: Handyparken ab sofort auch in Köthen möglich

Köthen/MZ - In Köthen können Autofahrer ihre Parkgebühren ab sofort auch per Mobiltelefon zahlen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Möglich wurde dies durch eine Kooperation mit Smartparking, einer Initiative für digitale Parkraumbewirtschaftung.

Als Handyparken-Anbieter stehen EasyPark, moBiLET, Yellowbrick/flowbird, paybyphone, Parkster und Parco zur Auswahl. „Die Parkscheinautomaten bleiben jedoch parallel in Betrieb. An diesen sind in den vergangenen Tagen Informationen mit den neuen Dienstleistern und ihren Anleitungen für die ersten Schritte zum Handyparken angebracht worden“, heißt es weiter.

Den Parkvorgang startet der Autofahrer per App, Anruf oder auch per SMS. Seine Parkzeit kann er ganz nach Bedarf stoppen oder verlängern. So entfallen Überzahlung und auch Verwarngelder wegen abgelaufener Tickets. Für diesen Komfort wird vom Anbieter pro Parkvorgang eine Servicegebühr von rund 0,25 Euro erhoben.

Für die Einführung des sogenannten Handyparkens hatte sich am 21. September 2021 der Stadtrat mehrheitlich ausgesprochen. Nunmehr wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt, sehr zur Freude von Köthens Oberbürgermeister Bernd Hauschild. „Es ist eine tolle Sache, dass Parken nun auch in Köthen einfacher und aufgrund der minutengenauen Abrechnung auch günstiger wird. So zahlt der oder die Autofahrerin nur das, was tatsächlich an Parkzeit genutzt wird. Dies ist ein zusätzliches Angebot, das gerade für viele, die sehr viel mit Smartphone und Co. agieren, ein Zugewinn sein dürfte“, so das Stadtoberhaupt.

Ob ein Auto ein digitales Ticket hat, erkennen die Mitarbeiter des Ordnungsamts am Kennzeichen, das sie mit einem zentralen Online-System abgleichen.

Auch in vielen weiteren Städten lassen sich Tickets mit dem Smartphone lösen, zum Beispiel in Dessau-Roßlau, Halle, Quedlinburg oder Berlin.

Mehr Informationen gibt es online unter www.smartparking.de und bei den genannten Anbietern.