Porst/MZ. - Blaulicht an und schnell zum Einsatz. Keine Zeit verlieren, denn davon haben die Kameraden der Feuerwehr meist nur sehr wenig. Ein Brand, ein Unfall oder Hochwasser: Es kommt auf jede Sekunde an. All das wissen auch die 37 Teilnehmer des diesjährigen Feuerwehr-Zeltlagers auf dem Sportplatz in Porst. Hier traten vom 21. bis zum 25. Juni Kinder und Jugendliche aus den Köthener Feuerwehren zum lauten Klang der Sirene an, um für den Ernstfall zu trainieren.

