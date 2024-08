Der Agrarbetrieb Wimex lädt den Landwirtschaftsminister regelmäßig zu Führungen in seinen Betriebsteilen ein. Dieses Mal war die Brüterei in Elsnigk bei Köthen dran.

Ministerbesuch in Elsnigk bei Köthen

Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze hat am Montag die Brüterei von Wimex in Elsnigk besucht.

Elsnigk/MZ/FZ/KE. - Die Wimex Group, einer der größten landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt, lädt seit einigen Jahren traditionell zu Besuchen in ihrer Produktionsstätten ein. Geschäftsführer wie Ulrich Wagner im letzten Jahr oder Leopold Graf von Drechsel reisen dann aus der Zentrale aus Regenstauf (Bayern) an, um gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort, wie beispielsweise Michael Tepfer, dem Leiter Strategische Unternehmensentwicklung, über ihre Arbeit zu berichten.