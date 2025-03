Köthen/MZ. - Nachdem in der Geuzer Straße zwischen Hubertus und Thurauer Straße in Köthen im vergangenen Jahr eine neue Trinkwasserleitung verlegt wurde, setzt die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH ihre Bautätigkeit in diesem Bereich der Bachstadt in diesem Frühjahr fort. Seit dieser Woche wird in der Thurauer Straße in Köthen bereits gearbeitet.

Erneuert werden hier rund 180 Meter des bestehenden Trinkwasserversorgungsnetzes. Die neue Leitung besteht aus widerstandsfähigem Polyethylen und misst im Durchmesser 125 Millimeter. André Große ist der zuständige Projektleiter der Midewa-Niederlassung Anhalt-Fläming, die in Köthen ihren Sitz hat: Vorrangig diene die Investition in der Thurauer Straße einer verbesserten Versorgungssicherheit für die Kunden der Midewa. Da hier ein Endstrang der Versorgungsleitung verläuft, habe man die Leitung regelmäßig gespült, um die Trinkwasserqualität auf hohem Niveau zu halten, erklärt er.

Die Mitarbeiter der Midewa erneuern in der Thurauer Straße neben der Versorgungsleitung auch die Hausanschlüsse, die zu den Grundstücken führen. Ebenso werden neue Hydranten gesetzt. Für die Anwohner ergeben sich durch die halbseitige Sperrung der Straße nur punktuell Beeinträchtigungen, da es sich um eine Wanderbaustelle handelt.

Voraussichtlich Ende Mai sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, sofern es keine witterungsbedingten Rückschläge gibt.