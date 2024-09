Seit Montag, 30. September, ist die Straße „Am Wasserturm“ in Köthen zwischen der Einfahrt zum Edeka-Markt und der Einmündung Philipp-Semmelweis-Straße gesperrt. Was dort passiert.

Midewa arbeitet an der Trinkwasserleitung: Straße „Am Wasserturm“ ist in Köthen voll gesperrt

Köthen/MZ. - Seit Montag, 30. September, ist die Straße „Am Wasserturm“ in Köthen zwischen der Einfahrt zum Edeka-Markt und der Einmündung Philipp-Semmelweis-Straße voraussichtlich für 14 Tage voll gesperrt. In dieser Zeit wird die neue Trinkwasserleitung in der Rosa-Luxemburg-Straße in das bestehende Netz der Midewa eingebunden.

„Wir haben die Arbeiten bewusst in die Herbstferien gelegt, um den Schulbusverkehr mit unserer Maßnahme nicht zu beeinträchtigen“, informiert Torsten Köpke, der Technische Leiter der Midewa-Niederlassung Anhalt-Fläming mit Sitz in Köthen.

Wenn die neue Leitung eingebunden wird, muss das Trinkwasser kurzzeitig abgestellt werden. Das wird voraussichtlich am 7. oder 8. Oktober der Fall sein. Die Anwohner werden über Handzettel in ihren Briefkästen informiert.