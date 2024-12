Die 83-jährige Maria Hahn arbeitete früher in Köthen als Apothekerin. Dazu gehört es auch, an Heiligabend den Notdienst abzudecken. Was ihr da 1967 widerfahren ist, erzählt sie.

Köthen/MZ. - Was mag aus ihr geworden sein? Aus diesem Mädchen, das 1967 am Nachmittag die Notklingel der Apotheke am Markt betätigt, um ein Rezept einzulösen? Ausgerechnet an Heiligabend, der auch noch ihr Geburtstag ist. Maria Hahn, die damals Dienst hatte, erzählt, dass sie tatsächlich hin und wieder, vor allem zu Weihnachten, an diese besondere Begegnung mit dem damals zwölfjährigen Christkind denkt.