Wenn Meilendorf im Sommer 2026 Jubiläum feiert und 750 Jahre alt wird, will sich der Ort von seiner schönsten Seite zeigen. Der Nähtreff trägt einen erheblichen Teil dazu bei.

Meilendorf ist im Wimpelfieber: Nähtreff will mit Wimpelkette den ganzen Ort umkreisen

Sie treffen sich regelmäßig, um gemeinsam zu nähen – und seit kurzem dreht sich im Nähtreff alles um die Wimpelkette zum Jubiläum.

Meilendorf/MZ. - Sie nähen in jeder freien Minute. Und wer nicht näht, der schneidet zu, wendet, bügelt, stapelt, zählt. Dabei ist genug zu tun für alle Frauen. Und zu allem Überfluss sitzt den Frauen die Zeit im Nacken. Deshalb hat Noreen Londa ihre Damen zuletzt mit einer gewagten Ansage überrascht.