Das Polizeirevier mit Sitz in Köthen veröffentlicht seine Statistik für 2024. Die allgemeine Aufklärungsquote ist leicht gestiegen. Welche Rolle ausländische Tatverdächtige spielen.

Verbrechen in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ. - Bestohlen, betrogen, geschlagen – regelmäßig werden Bürger im Landkreis Anhalt-Bitterfeld Opfer von Straftätern. Die MZ informiert in jeder ihrer Ausgaben über neue Vorkommnisse, die vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mit Sitz in Köthen gemeldet werden. Aber wie entwickelt sich die Kriminalität im Landkreis? Wird, wie von manchen empfunden, alles immer schlimmer, immer gefährlicher? Wie in jedem Frühjahr hat das Polizeirevier nun seine Jahresstatistik veröffentlicht.