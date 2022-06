MDR-Sendung „Musik für Sie“: Ross Antony auf Überraschungsbesuch in Köthen

Köthen/MZ/SC - Der MDR strahlt am heutigen Freitag, 17. Juni, um 20.15 Uhr die TV-Sendung „Musik für Sie“ mit Uta Bresan aus. Überraschungsreporter Ross Antony war in der Stadt Köthen unterwegs, wo er auf Pfarrer Horst Leischner traf.

Wen dieser in der St. Jakobskirche sprachlos machte, und welcher beliebte und durchaus bekannte Sänger Teil der Überraschung wurde, wird erst in der Sendung verraten. Man sollte also das Einschalten nicht vergessen.