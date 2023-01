In Quellendorf im Ortsteil Diesdorf wird ein Schrank zum Tausch von Büchern aufgestellt. Wer dabei geholfen hat und was Bürgermeisterin Doris Zimmermann zu der Aktion sagt.

Reporter Michael Wasian (Mitte) spricht nach der Ankunft an der Bushaltestelle in Quellendorf mit Diesdorfern, die die Bücher in den Schrank einräumen.

Quellendorf/MZ - Rund 800 Menschen leben in Quellendorf, etwa 25 von ihnen treffen sich an diesem Mittwochmorgen um 9 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in der Gärtnerstraße. Anlass sind Dreharbeiten für einen Beitrag im MDR-Fernsehen, der am 31. Januar im Landesmagazin „Sachsen-Anhalt heute“ gesendet werden soll.