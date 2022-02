Mauer und Ford beschädigt - Tatverdächtiger nach Unfallflucht in Köthen ermittelt

Köthen/MZ - Im Jürgenweg in Köthen hat ich am Samstagabend ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrzeugführer eines Pkw VW den Jürgenweg aus Richtung Am Wasserturm kommend.

Nach der Einmündung Karl-Liebknecht-Straße wendete er das Fahrzeug. Dabei streifte er einen Mauersockel und einen geparkten PKW Ford. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung. Ein Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später ermittelt werden.