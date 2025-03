In einer Pension in der Schulstraße in Quellendorf haben am Donnerstag, 13. März, Gäste randaliert und Mobiliar beschädigt.

Männer randalieren in Pension in Quellendorf - Polizei können Betrunkene nur mit Mühe beruhigen

Quellendorf/MZ. - In einer Pension in der Schulstraße in Quellendorf haben am Donnerstagabend, 13. März, Gäste randaliert und Mobiliar beschädigt. Die Polizei war gegen 21 Uhr alarmiert worden. Vor Ort bestätigte sich die Ausgangslage. Eine Glasvitrine war bereits in Mitleidenschaft gezogen.

Die Anwesenheit der Polizeibeamten wirkte sich zunächst allerdings nicht beruhigend auf die Streithähne aus. Als einer der Männer, ein 21-Jähriger, plötzlich auf einen fast Gleichaltrigen losgehen und ihn körperlich attackieren wollte, schritten die Polizisten ein und versuchten weitere Tätlichkeiten zu verhindern. Dabei leistete der 21-Jährige Widerstand.

Die Beamten blieben unverletzt. Sowohl der Schläger, als auch sein 20 Jahre alter Gegenüber waren mit mehr als zwei Promille stark alkoholisiert. Beide wurden daraufhin räumlich getrennt, bis sich die Situation wieder beruhigt hatte. Die Polizei hat unter anderem ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.