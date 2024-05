Die Polizei hat am Sonntag einen stark betrunkenen Autofahrer in Wörbzig gestoppt. Gegen 17 Uhr hatte es einen Hinweis auf einen offenbar alkoholisierten Skodafahrer gegeben.

Wörbzig/MZ. - Er war so betrunken, dass er sich beim Aussteigen am Auto festhalten musste: Die Polizei hat am Sonntag einen stark betrunkenen Autofahrer in Wörbzig gestoppt. Gegen 17 Uhr habe es einen Hinweis auf einen offenbar alkoholisierten Skodafahrer gegeben, heißt es in der Mitteilung vom Montag. Etwa 20 Minuten später konnte das Auto in der Schenkgasse festgestellt werden.

Bei der Überprüfung des Nutzers stellte sich dann auch heraus, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von 2,7 Promille. Der 46-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.