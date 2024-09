Das Ludwigsgymnasium feierte am Wochenende seine lange Geschichte in Rahmen des Traditionstreffens.

Ludwigsgymnasium in Köthen feiert Jubiläum: 350 Jahre alt und doch so jung

Schule in Anhalt-Bitterfeld

Köthen/MZ. - Zu Beginn heißt es: „Ich wollte nie erwachsen sein.“ So hat es Peter Maffay gesungen und so sang auch der Chor des Ludwigsgymnasiums am Sonnabend anlässlich des Traditionstreffens und 350-jährigen Schuljubiläums.