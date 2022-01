Laube brennt in Elsnigk: Besitzer kommt mit Rauchgasvergiftung davon

Elsnigk/MZ - In Elsnigk hat am Freitag gegen 3.30 Uhr eine Laube im Triftweg gebrannt. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Beim Versuch, Gegenstände aus der Laube vor dem Feuer zu retten, zog sich der Besitzer eine leichte Rauchgasvergiftung zu.

Der 68-Jährige wurde leicht verletzt in eine nahe gelegene Klinik gebracht. In der Laube befanden sich Fahrräder und diverse Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.