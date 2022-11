Lastwagen rutscht bei Polifilm in Weißandt-Gölzau in Baugrube - Feuerwehr stabilisiert mit Hebekissen

Feuerwehrleute aus Weißandt-Gölzau bergen einen Lastwagen, der bei Polifilm in einen Graben gerutscht ist.

Weißandt-Gölzau/MZ/sgr - Zu einer technischen Hilfeleistung bei Polifilm sind Feuerwehrleute am Freitag in Weißandt-Gölzau ausgerückt. „Bei Rangierarbeiten ist ein Lkw in eine Baugrube gerutscht“, teilt Einsatzleiter Martin Schumann mit. Die Feuerwehr wurde 17.42 Uhr alarmiert.

Auf einen Bergungsdienst zu warten, hätte zu lange gedauert. „Das Fahrzeug drohte, weiter abzurutschen und sich den Tank aufzureißen“, berichtet er. Der Lastwagen hing über einem Abwasserschacht. Mit Hebekissen wurde er im vorderen Bereich angehoben und dadurch so stabilisiert, dass er eigenständig rückwärts rausfahren konnte. Neun Feuerwehrleute waren im Einsatz.