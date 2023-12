Lastenräder sind zurück in Hochschule

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Knapp drei Wochen standen die beiden Lastenräder des Betreibers „evhicle“ vor dem Eingangsportal der Hochschule Anhalt in Köthen und wurden für Testfahrten von verschiedenen Leuten gebucht. Mit ihnen sollte zeitnah das Projekt „Ready4Robots“, welches die Hochschule im Sommer 2022 gestartet hatte, in die aktive Phase übergehen. Doch in der Nacht zum Dienstag kamen dann jene „Kunden“, die mit dem Buchen der Räder gar nichts am Hut hatten, sondern sie wahrscheinlich „verklingeln“ wollten.