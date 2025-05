Frau Puppendoktor Pille sah das DDR-Museum in Bobbau als Zuhause und schenkte ihm ein tierisches Ausstellungsstück. Nicht nur das erinnert nun an die verstorbene Urte Blankenstein.

Bobbau/MZ. - „Zum ersten Mal in Bobbau. (...) So weiß ich, das ich ,zu Hause‘ unter Freunden bin, herrlich“. Dieser Eintrag von Urte Blankenstein vom 5. Dezember 2021 im Gästebuch des Bobbauer DDR-Museums zeigt, wie wohl sich die Darstellerin der beliebten Kinderfernsehen-Figur Frau Puppendoktor Pille hier gefühlt hat. Seit 2016 war sie immer wieder in Bitterfeld-Wolfen – mit ihrem Bühnenprogramm oder zu Lesungen aus ihrer Biografie „Habt ihr Kummer oder Sorgen“. Im DDR-Museum erinnert ein besonderes Geschenk an die nun verstorbene Künstlerin.