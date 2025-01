Köthen/MZ. - Vorsicht beim Einkaufen in Supermärkten. Langfinger machen nicht nur gezielt Beute, sondern profitieren mitunter auch von Leichtsinnigkeiten anderer. So haben Diebe am Mittwoch in einem Supermarkt in der Langenfelder Straße in Köthen die Unachtsamkeit einer jungen Frau ausgenutzt. Nachdem die 27-Jährige gegen 17 Uhr ihre Einkäufe getätigt und den Parkplatz bereits wieder verlassen hatte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse noch im Einkaufswagen liegt.

