Köthen/MZ. - Was haben Pestizide mit dem Rückgang der Rotmilan-Population zu tun? Wie viele Kleinsäuger braucht ein Schleiereulenpaar, um sechs Junge zu versorgen? Und welcher Vogel kommt in Deutschland eigentlich am häufigsten vor? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Sonderausstellung „Leben und leben lassen? Über die Artenvielfalt“ im Schloss in Köthen. Sie wurde am Donnerstag eröffnet und ist bis zum 20. April zu sehen.

