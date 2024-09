Köthen/MZ. - Die Pläne von Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) zur Reduzierung der Schuleingangsklassen sind mehr als umstritten. Nicht nur an der Basis, auch in Landtag und ganz offensichtlich ebenso im Kabinett. Letzteres griff letzte Woche in die Planungen ein und veranlasste, dass die Reduzierung der Schuleingangsklassen zumindest für den ländlichen Raum ad acta gelegt wurden. In der Großstädten allerdings droht vielen Schulen immer noch die Schließung. Sowohl in Dessau-Roßlau als auch in Halle und Magdeburg sind Unmut und Widerstand groß.

