Köthen - Der Klimawandel schreitet unaufhörlich voran und macht auch um den Landkreis Anhalt-Bitterfeld keinen Bogen. Allerdings sind auch die Maßnahmen zur Anpassung an diesen Wandel nicht umsonst zu haben, sondern teilweise mit einem erheblichen Aufwand an finanziellen Mitteln verbunden. Das Land Sachsen-Anhalt hat deshalb eine „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel“, in der für zahlreiche Projekte Förderungen in Höhe von 90 Prozent gestellt werden, herausgegeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.