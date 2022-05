Labor kann mutmaßlichen Wolfsriss in Elsdorf bei Köthen nicht bestätigen

Schafbock war durch einen Kehlbiss getötet worden, zwei Lämmer verschwanden. Was der Halter nun unternehmen will.

Elsdorf/Iden/MZ - Der in der Nacht zum 17. Januar in Elsdorf bei Köthen per Kehlbiss getötete Schafbock könnte von einem Wolf gerissen worden sein, das lasse sich aber nicht im Labor nachweisen. So lautet sinngemäß eine Information des Landesamts für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU), dem das Wolfskompetenzzentrum Iden (WZI) im Kreis Stendal untersteht.