Platten werden gesichert Kurz vor Abriss vom Möbelkaufhaus in Köthen: Abbruchfirma rettet besonderes Graffiti von 2015

Das 2015 zum Sachsen-Anhalt-Tag geschaffene Kunstwerk am ehemaligen Möbelkaufhaus in Köthen ist am Dienstag überraschend demontiert worden. Was später damit passiert, ist noch offen.