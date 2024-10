Köthen/MZ. - In der Diskussion um die Nachnutzung von Schloss Köthen an die umfassende Sanierung und die Nutzung für die anschließenden 20 Jahre gibt zwischen der Landeskulturstiftung Sachsen-Anhalt, als Eigentümer und Bauherr, sowie den Gesellschaftern Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Stadt Köthen und Wohnungsgesellschaft Köthen nach wie vor verhärtete Fronten. Auch ein Gespräch letzte Woche in Halle brachte keine neuen Erkenntnisse, wie Vizelandrat Volker Krüger (CDU) der MZ erzählte.

