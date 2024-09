Mit Deutschlands größter 90er und 2000er Party beginnt am Freitag im Schlosspark von Köthen das Stadtfest. Karnervalsgesellschaft präsentiert an drei Tagen ein tolles Programm.

Köthen/MZ. - Eine tolle Veranstaltung jagt derzeit die andere in Köthen. Und zumeist sind es gleich mehrere gleichzeitig. Am letzten Wochenende mussten Bachfesttage und Flugplatzfest nebeneinander auskommen. Dieses Mal sind es zumindest am Sonnabend das 31. Kuhfest der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö im Schlosspark, ein Straßenfest mit Graffiti-Aktionen der Partnerschaft für Demokratie in der Anhaltischen Straße und der „Tag der offenen Tür“ der Feuerwehr Köthen.