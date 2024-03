Bedenken gegen „Brauchtum“ Kritik an Osterfeuer im Friedenspark Köthen - „Will die Stadt Abfälle als Brauchtumsfeuer verbrennen?

Vor allem am Sonnabend werden in der Region wieder viele Osterfeuer entzündet. In Köthen hat ein MZ-Leser so seine Bedenken gegen das Feuer im Friedenspark.