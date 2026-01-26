Wo und wie der Pfannentransporter eingesetzt wird, hat Geraldine Daniels von Thyssenkrupp Steel Europe AG der MZ erklärt.

Kranbau Köthen liefert bald einen Kran mit Rekord-Traglast aus

Mit diesem Foto informierte der Kranbau Köthen über die bevorstehende Auslieferung des Pfannentransportkrans.

Köthen/MZ. - Der Kranbau Köthen hat vor zwölf Tagen einen „Meilenstein im Kranbau“ verkündet: „Dieser Pfannentransportkran für die Thyssenkrupp Steel Europe AG hat kürzlich erfolgreich die Werksabnahme mit dem Kunden vor Ort bestanden. Alle Funktionstests wurden einwandfrei durchgeführt – der Kran ist damit bereit für die baldige Auslieferung“, teilte das Unternehmen am 14. Januar auf seiner Facebookseite mit.