weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Riesen-Kran für flüssigen Stahl: Kranbau Köthen liefert bald einen Kran mit Rekord-Traglast aus

Riesen-Kran für flüssigen Stahl Kranbau Köthen liefert bald einen Kran mit Rekord-Traglast aus

Wo und wie der Pfannentransporter eingesetzt wird, hat Geraldine Daniels von Thyssenkrupp Steel Europe AG der MZ erklärt.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 26.01.2026, 21:52
Mit diesem Foto informierte der Kranbau Köthen über die bevorstehende Auslieferung des Pfannentransportkrans.
Mit diesem Foto informierte der Kranbau Köthen über die bevorstehende Auslieferung des Pfannentransportkrans. (Foto: Kranbau Köthen)

Köthen/MZ. - Der Kranbau Köthen hat vor zwölf Tagen einen „Meilenstein im Kranbau“ verkündet: „Dieser Pfannentransportkran für die Thyssenkrupp Steel Europe AG hat kürzlich erfolgreich die Werksabnahme mit dem Kunden vor Ort bestanden. Alle Funktionstests wurden einwandfrei durchgeführt – der Kran ist damit bereit für die baldige Auslieferung“, teilte das Unternehmen am 14. Januar auf seiner Facebookseite mit.