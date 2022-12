Köthens Streetworkerin Nadine Anhalt ist künftig mit einem Kleinbus unterwegs

Köthen/MZ - Es war noch einer jener Tage vor Weihnachten, an denen in Köthen winterliche Temperaturen an der Tagesordnung waren. Der Wind pfiff eisig um die Ecken des Rathauses in Köthen. Und davor stand ein wenig bibbernd Nadine Anhalt – obwohl dick eingepackt in ihren Anorak samt Schal – neben einem schwarzen Auto. Wahrscheinlich weil sie wusste, dass sie nach diesem offiziellen Termin erst einmal in den Urlaub gehen würde, nahm sie es auf sich.