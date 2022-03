Köthener Ornithologen bedauern: Beliebter Singvogel macht sich immer rarer

Köthen/MZ - In jedem Jahr um die gleiche Zeit ziehen die Mitglieder des Ornithologischen Vereins J. F. Naumann Cöthen (OVC) durch die Wälder und Naturschutzgebiete und säubern die dortigen Nistkästen. Das war auch in diesem Jahr so, wenngleich OVC-Vorsitzender Andreas Rößler nur ein „Häuflein von fünf Aufrechten“ um sich scharte, um den noch bestehenden Corona-Bestimmungen gerecht zu werden.

Auf ihrer Kontrollliste standen in diesem Jahr zunächst 13 Enten- und 68 Singvogelkästen. „Erfreulich bei den Enten war, dass wir eine Schellentenbrut gefunden haben und auch die Hohltaube. Die Schellente ist für unsere Region eher selten, denn die brüten normalerweise in Höhlen und nicht in Holzkästen“, erklärt Andreas Rößler. Was die Singvögel angeht, mussten die Ornithologen feststellen, dass der Trauerschnäpper immer weiter auf dem Rückzug ist. Vier Mal haben ihn die Vogelkundler in ihm zugedachten Kästen gefunden, einmal in einem Entenkasten zusammen mit einem Kleiber, wie das genau geführte Protokoll der Begehung aussagt. „Wir können uns das nicht erklären. Wir hatten früher wesentlich mehr Trauerschnäpper in dieser Umgebung“, sagt Rößler. Interessant war für die Ornithologen auch, was in den einzelnen Kästen so alles zu finden ist. „In zwei Fällen hat ein kleiner Kleiber große, eigentlich für Enten gedachte Kästen am Eingang so gebaut, dass nur noch ein kleines Loch für ihn selbst geblieben ist“, erzählt der OVC-Vorsitzende. Unterm Strich hat die Gruppe 81 Kästen kontrolliert. 60 Prozent davon werden genutzt, in knapp der Hälfte der Fälle von Vögeln. Etwas mehr als ein Drittel ist leer. In anderen haben sich Mäuse, Wespen und Hornissen eingerichtet. Auch drei abgestürzte Holzkästen zählten die Vogelkundler.

Auch der Zahn der Zeit und die Witterung haben ihren Teil zur Reduzierung geleistet. Fünf Kästen haben die Ornithologen nicht gefunden. „Und viele sind natürlich auch durch die Witterung in Mitleidenschaft gezogen worden. Es gibt Kästen, die sind zehn bis 15 Jahre alt“, erzählt Andreas Rößler.

Der Ornithologische Verein J. F. Naumann Cöthen ist über die Region hinaus bekannt. Seine Mitglieder sind rührig und aktiv. Das Naturschutzgebiet am Neolithteich ist sozusagen ihr „Heimrevier“. Die Kontrollen dort sind nur eine Seite des Vereinslebens. Sieben bis acht Mal im Jahr sind die OVC-Mitglieder bei Vogelzählungen unterwegs. Außerdem bilden sie sich bei vielfältigen Vorträgen mit wissenschaftlichem Anspruch weiter. „Und wir suchen junge Mitstreiter, die sich jederzeit bei uns melden können“, so Rößler.

Andreas Rößler erreicht man unter ARoessler@gmx.de.

Bei ihrer Tour fanden die Ornithologen auch ein Ei des Trauerschnäppers. Rößler