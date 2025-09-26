Auch Vereine aus Köthen sollen für ihren Trainingsbetrieb von der neuen Halle profitieren.

Zehn Werkzeuge reichten am Mittwoch nicht aus für den Spatenstich zur neuen Sport- und Mehrzweckhalle an der Freien Schule.

Köthen/MZ. - Noch zweieinhalb Jahre müssen Ina-Maria Göllnitz-Pesth und ihre Sportlehrer-Kollegen der Freien Schule Anhalt in Köthen warten. Noch zweieinhalb Jahre müssen sie zum Sportunterricht mit ihren Schülern in die Hallen der HG 85, an den Ratswall oder die Sporthalle der Hochschule Anhalt in die Antoinettenstraße fahren. Dann ist Schluss. Zumindest, wenn alles nach Plan läuft. Denn im Frühjahr 2027 soll die neue Sport- und Mehrzweckhalle, die unmittelbar neben der Freien Schule in der Augustenstraße errichtet wird, ihrer Bestimmung übergeben werden.