Die Stadt Köthen hat sich in den Sommerferien ein Problem vom Hals geschafft. Das unsägliche Betonpflaster in der Bärteichpromenade wurde durch eine Aspaltschicht ersetzt. Die Fahrbahn ist fertig, die Freigabe erfolgt dennoch erst nächste Woche.

Noch sind in der Bärteichpromenade die Baumaschinen mit dem Verlegen der Asphaltdecke beschäftigt. Doch am Ende der Woche ist Schluss.

Köthen/MZ. - Große Spezialfahrzeuge sind dieser Tage in der Bärteichpromenade zu sehen. Bagger und Kipper haben das Feld geräumt für Asphaltmaschinen und Walzen. Es liegt der Geruch von frischem Bitumen in der Luft. Er zieht bis in die Stadt hinein und ist ein Zeichen dafür, dass sich die Arbeiten ihrem Ende nähern.