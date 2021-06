Köthen zählt seine Radfahrer - Grundlage für künftige Radwegeplanung

Köthen - In Köthen werden ab sofort die Radfahrer gezählt, um festzustellen, wo sie denn am häufigsten entlangfahren. Wie dem Online-Auftritt der Stadt zu entnehmen ist, soll die Aktion bis zum 16. Juli an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet durchgeführt werden. Dazu wird eine Radzählanlage, eine kostenfreie Leihgabe der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt, genutzt. Köthen ist Mitglied in dieser Arbeitsgemeinschaft.

Auch Fahrtrichtung im Blick

Die Radzählanlage besteht aus zwei unscheinbaren Schläuchen und einem daran angeschlossenen Messgerät. Mit ihrer Hilfe sollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet entlang der Radfernroute des Europaradweges R 1 und an anderen Radwegen die Radbewegungen gemessen werden.

Dies erfolgt sowohl auf der Straße, im sogenannten Mischverkehr, als auch auf Fuß- und Radwegen. Die Anlage ist so konzipiert, dass sie zwischen Kraftfahrzeugen und Fahrrädern unterscheiden kann und somit nur den Radverkehr zählt. Außerdem misst sie, in welche Richtung das Rad fährt.

Mit dem Einsatz der Radzählanlage erhofft sich die Stadt „Aufschluss darüber, wie stark bestimmte Strecken von RadfahrerInnen frequentiert werden. Zwar können damit keine flächendeckenden Erhebungen gemacht werden, aber es kann ein erster Eindruck über die Nutzungsfrequenz an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Zeiten gewonnen werden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Grundlage für Planung

„Solche Verkehrszählungen sind eine wichtige Grundlage für die künftige Radverkehrsplanung und ein Baustein für das langfristige Ziel der Verbesserung der Rad-Infrastruktur im Stadtgebiet“, wird festgestellt. Ein zweiter Messzeitraum ist vom 23. August bis zum 3. September geplant.

Seit Mitte November 2020 ist die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt im Besitz von zwei mobilen und einfach zu installierenden Radzählanlagen der Marke Eco Counter. Die Anlagen sind vielseitig auf Straßen sowie im Gelände einsetzbar und mit einem Einbauzeitaufwand von weniger als 30 Minuten extrem mobil. Für Mitgliedskommunen der Arbeitsgemeinschaft stehen diese Radzählanlagen kostenfrei zur Verfügung.