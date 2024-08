Köthen/MZ. - Jeder Köthener, der ein gängiges Fahrrad besitzt, damit auch gern fährt und in dieser Woche dafür ein wenig Zeit hat, weil die Temperaturen nicht mehr so tropisch wie zuletzt sind und es deshalb zulassen, der sollte sich auf den Drahtesel schwingen und trainieren. Warum? Ab nächster Woche wird es ernst. Die Stadt Köthen beteiligt sich in diesem Jahr erstmals an dem bundesweiten Wettbewerb „STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima“. Der Startschuss zu dem Wettbewerb, der genau 21 Tage lang dauern wird, fällt am Sonntag, 11. August, auf dem Marktplatz in Köthen.

