Köthen macht Dampf bei Kohle-Millionen: Pläne zur Rüsternbreite werden öffentlich ausgelegt

Köthen/MZ - Die Stadt Köthen arbeitet im Rahmen des Kohleausstiegs der Region Mitteldeutschland und des damit verbundenen Strukturstärkungsgesetzes derzeit an mehreren Projekten mit hohem Tempo. Zum neuen Gewerbegebiet an der B6n wurde an dieser Stelle ebenso schon berichtet, wie zum neuen Sportkomplex in der Rüsternbreite.

Zeitgleich liefen auch die Planungen für die Quartiersentwicklung im Bereich der Rüsternbreite. Zahlreiche Architekturbüros aus dem In- und Ausland haben sich um diesen Auftrag beworben. Vom 10. bis 25. Juni werden die Wettbewerbsbeiträge nun öffentlich ausgestellt. Im Zuge der Eröffnungsveranstaltung werden die Sieger öffentlich bekanntgegeben und die Auszeichnungen an die Preisträger des Wettbewerbs verliehen.

Das Projekt wird in Kooperation mit der Wohnungsgesellschaft Köthen, der Köthener Wohnstätten e.G. und der Stadt Köthen umgesetzt. Die verschiedenen Wettbewerbsbeiträge sind jeweils in den Nachmittagsstunden und nach telefonischer Vereinbarung im Hahnemannsaal in der Wallstraße 48 in Köthen zu besichtigen. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt.

Die öffentliche Ausstellungseröffnung wird am 10. Juni um 16 Uhr stattfinden. Die Wettbewerbsbeiträge werden zu den folgenden Terminen zu sehen sein: 11. Juni, 13 bis 16 Uhr; 14. Juni, 16 bis 19 Uhr; 16. Juni, 16 bis 19 Uhr; 18. Juni, 13 bis 16 Uhr; 21. Juni, 16 bis 19 Uhr; 23. Juni, 16 bis 19 Uhr und 25. Juni, 13 bis 16 Uhr.

Interessenten können auch persönlich einen Besichtigungstermin vereinbaren. Die Telefonnummer lautet 03496/425434.