Warnung vor Haustürgeschäften Köthen Energie warnt vor unseriösen Hausbesuchen von Energieanbietern

Betrüger klingeln an Türen von Kunden der Köthen Energie. Dort warnt man, an der Haustür keine persönlichen Daten preiszugeben und die Leute auch nicht in die Wohnung zu lassen,