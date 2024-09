Köthen/MZ - Zu diesem Unfall hatten die Beamten des Polizeireviers in Köthen keine lange Anfahrt, denn es krachte nur wenige Meter von ihrer Dienststelle entfernt. In der Nacht zum Sonnabend gegen 1:30 Uhr kam es in Köthen, in der Merziener Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw BMW und einem 28-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Audi. Darüber informierte die Polizei am Sonntag.

Der 28-Jährige befuhr die Merziener Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Der 18-Jährige beabsichtigte in Höhe der Ausfahrt eines Einkaufsmarktes nach rechts in die Merziener Straße einzubiegen. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge miteinander. Bei dem Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro.

Angesichts der Fahrzeugtypen und der aktuell gängigen Preise wird es dabei wahrscheinlich aber nicht bleiben.