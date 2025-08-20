Auf einer Straße zwischen Gröbzig und Wörbzig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat es am Dienstag einen schweren Unfall gegeben.

Gröbzig/MZ. - Bei einem Zusammenstoß beim Überholen sind am Dienstag, 19. August, ein zwölfjähriger Radfahrer und eine 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr in der Mühlenbreite in Gröbzig. Der zwölfjährige Junge war auf der Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang Wörbzig unterwegs. Hinter ihm fuhr der 64-jähriger Fahrer mit seiner Suzuki in dieselbe Richtung. Beim Überholvorgang kam es dann aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision und zum Sturz der beiden Beteiligten.

Es kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. An den Fahrzeugen entstanden nach Angaben der Polizei Sachschäden von etwa 1.500 Euro.