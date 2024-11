Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen, Schlossweihnacht im Schlosspark: In Köthen ist zur Weihnachtszeit einiges los. Welche Weihnachtsmärkte wann und wo besucht werden können.

Köthen. – In Köthen und Umgebung finden in diesem Jahr wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt. Hervorzuheben ist der Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft am Kugelbrunnen in Köthen und die Schlossweihnacht im Schlosspark Köthen.

Wann finden die Weihnachtsmärkte in Köthen 2024 statt?

Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft am Kugelbrunnen:

Eröffnung: 6. Dezember 2024

Ende: 8. Dezember 2024

Schlossweihnacht in Köthen:

Eröffnung: 13. Dezember 2024

Ende: 15. Dezember 2024

Reguläre Öffnungszeiten:

Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft am Kugelbrunnen:

Freitag, 6. Dezember: 15 Uhr bis 20 Uhr

Samstag, 7. Dezember: 14 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag, 8. Dezember: 14 bis 19 Uhr

Schlossweihnacht im Schlosspark Köthen:

Freitag, 13. Dezember: 16 Uhr bis 22 Uhr

Sonnabend, 14. Dezember: 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 15. Dezember: 12 bis 18 Uhr

Wo finden die Weihnachtsmärkte in Köthen statt?

Der Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen findet 2025 auf dem Marktplatz in Köthen statt.

Die Schloßweihnacht findet im Schloss statt.

Das Köthener Schloss ist ein Gebäudeensemble im Herzen der Stadt. Traditionell findet in der Adventszeit die Köthener Schlossweihnacht auf dem Schlossplatz statt. Foto: imago images/Steffen Schellhorn

Wo kann zum Weihnachtsmarkt in Köthen 2024 geparkt werden?

Direkt am Markt befinden sich zwei Tiefgaragen sowie weitere Parkplätze in den umliegenden Straßen.

Weihnachtsmarkt am Kugelbrunnen in Köthen: Programm und Angebote 2024

Vom 6. bis zum 8. Dezember können Besucher auf dem Marktplatz in Köthen wieder zahlreiche Weihnachtsmarktbuden mit köstlichem Glühwein, traditionellem Essen und handgefertigten Weihnachtsgeschenken entdecken. Begleitet wird das Angebot von einem festlichen Programm mit Live-Musik und vielen Aktionen von Köthener Akteuren.

Am Freitag, 6. Dezember 2024, eröffnen Bürgermeisterin Christina Buchheim und die Kita "Guter Hirte" um 15 Uhr gemeinsam den Weihnachtsmarkt in Köthen. Zu einem weiteren Höhepunkt an diesem Tag gehört der Auftritt der Tanzgruppe des Ludwigsgymnasiums Köthen um 16 Uhr und die Show von "Big Böörnd and his Soundshreckers" um 19 Uhr.

"Die Rotkelchen" singen am Samstag, 7. Dezember 2024, um 14 Uhr. Um 18.30 Uhr findet ein gemeinsames Singen mit Orgelbegleitung statt. Den ganzen Tag über wird Kinderschminken angeboten.

Den letzten Tag des Weihnachtsmarktes in Köthen am Sonntag, 8. Dezember 2024, eröffnen die "Cheerdancer" um 14 Uhr. Die gemeinsame Verabschiedung mit einem Dudelsackspiel findet um 18 Uhr statt.

Schlossweihnacht am Schloss in Köthen: Programm und Highlights 2024

Mit dem Bläserquartett der Musikschule beginnt am Freitag, 6. Dezember 2024, um 16 Uhr die Schlossweihnacht in Köthen. Die Oberbürgermeisterin eröffnet gemeinsam mit dem Weihnachtsmann um 16.30 Uhr den Weihnachtsmarkt mit einem Stollenanschnitt.

Am Samstag, 7. Dezember 2024, wird das Puppentheater "Der gestiefelte Kater" um 15 Uhr in der Schlosskapelle aufgeführt. 19.45 Uhr gibt es ein Konzert von "Roots" auf der Bühne.

Das Weihnachtskonzert mit Ulli Schwinge beginnt am Sonntag, 8. Dezember, um 14.30 Uhr auf der Bühne. Um 16 Uhr startet das Weihnachtsfest der Blasmusik. Im Vorverkauf kosten die Karten 14 Euro.