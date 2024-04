Midewa als Partner Rettung für altes Denkmal - Was die Wohnungsgesellschaft Köthen mit der alten Schwankhalle vorhat

Die markante Schwankhalle der Brauerei in Köthen soll endlich saniert werden. Dank eines neuens Partners. Was geplant ist. Wer in das geschichtsträchtige Haus einziehen soll.