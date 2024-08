Köthen/MZ. - „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.“ Zur Frage, was man alles erzählen, vor allem aber tun muss, um Reisen für andere zu realisieren, ist der Volksmund überfordert. Nicht so die Eisenbahnfreunde Aken, die am vergangenen Samstag zum Stadtfest insgesamt zwölf Zugfahrten zwischen Aken und Köthen auf die Schienen brachten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.